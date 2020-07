"Creuza de ma" di Fabrizio De André per Genova: tutti i nomi di chi l'ha ricantata

Come già avevamo anticipato, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova, la ricostruzione del crollato Ponte Morandi, verrà fatta ascoltare una nuova versione di "Creuza de ma", la canzone che apre e intitola l'omonimo album di Fabrizio De André uscito nel 1984.

Su iniziativa di Dori Ghezzi, la canzone è stata rifatta, a cura del coautore Mauro Pagani, con la partecipazione di alcuni grandi nomi della musica italiana: Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Giua, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Paolo Fresu, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Cristiano De André, Sananda Maitreya.

Dori Ghezzi:

“La possibilità di realizzare una nuova versione di Crêuza de mä, per l’inaugurazione del Ponte, mi ha coinvolta in modo particolare e insieme a me ha appassionato la maggior parte dei più bravi cantanti italiani; purtroppo non è stato possibile far partecipare tutti. Voglio ringraziarli tutti per la passione messa in questo lavoro e anche per l’amore dimostrato nei confronti di Fabrizio”.