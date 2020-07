Taylor Swift, le canzoni dell'album già (quasi) tutte in video. Guarda e ascolta

Se pensavate che l'uscita a sorpresa di "Folklore", il nuovo album di Taylor Swift, fosse stata un colpo di testa, beh - in effetti dà l'idea di un colpo di testa ben preparato. A mezzanotte sono apparsi su YouTube i video (in buona parte lyric video, in effetti; il videoclip vero e proprio è quello di "Cardigan") di molte delle canzoni dell'album - anzi, di tutte, ad eccezione della bonus track "The Lakes".

Ve li raccogliamo in questo articolo.

"Cardigan"



"The 1"



"The Last Great American Dynasty"



"Exile" (featuring Bon Iver)



"My Tears Ricochet"



"Mirrorball"



"Seven"



"August"



"This is Me Trying"



"Illicit Affairs"



"Invisible String"



"Mad Woman"



"Epiphany"



"Betty"



"Peace"



"Hoax"