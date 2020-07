Sonic Youth, un mini-concerto del 2007 in streaming

Non è proprio un concerto intero, ma mezz'ora di esibizione originariamente filmata per il produttore Nigel Godrich e la sua serie "From the basement". Nelle scorse settimane, sul canale YouTube che porta il nome della serie sono stati postati filmati di Radiohead, PJ Harvey, Queens of the Stone Age, Fleet Foxes e altri (li trovate qui).

Oggi all'elenco si aggiungono i Sonic Youth, con una performance tenuta nel 2007, nel corso del tour per la presentazione dell'album "Rather ripped"; la setlist comprende tre pezzi da quell'album più due da "Daydream nation" (“The Sprawl” e “Hey Joni”).

Setlist:

01:26 - The Sprawl

10:45 - Incinerate

16:15 - Hey Joni

20:42 - Jams Run Free

24:34 - Pink Steam