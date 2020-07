Taylor Swift: a sorpresa il nuovo album "Folklore"

Senza nessun preavviso e senza che nessuno l'avesse potuto prevedere, Taylor Swift ha annunciato via Twitter che questa notte (giovedì 23 luglio) a mezzanotte pubblicherà un nuovo album di inediti, "Folklore".

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

"Fino a quest'anno probabilmente mi sarei interrogata a lungo su quale fosse il momento 'perfetto' per pubblicare questa musica. Ma il tempo in cui viviamo continua a ricordarmi che non c'è niente di garantito. Il mio stomaco mi dice che se fai qualcosa che ami, devi semplicemente metterlo al mondo"

L'albm uscirà in una pletora di configurazioni - sono tutte elencate e mostrate qui - con ben 16 diverse copertine.



Ecco la tracklist (notare la collaborazione con Bon Iver):

"The 1"

"Cardigan"

"The Last Great American Dynasty"

"Exile" (featuring Bon Iver)

"My Tears Ricochet"

"Mirrorball"

"Seven"

"August"

"This is Me Trying"

"Illicit Affairs"

"Invisible String"

"Mad Woman"

"Epiphany"

"Betty"

"Peace"

"Hoax"

"The Lakes" (Bonus Track)

Undici delle canzoni sono scritte con o prodotte con Aaron Dessner dei The National.

Taylor Swift ha anche annunciato l'uscita di un video per "Cardigan", da lei stessa diretto.