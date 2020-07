Mercury Prize, tutte le nomination

Anna Meredith – ‘FIBS’

Charli XCX (nella foto) – ‘how i’m feeling now’

Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

Georgia – ‘Seeking Thrills’

Kano – ‘Hoodies All Summer’

Lanterns on the Lake – ‘Spook the Herd’

Laura Marling – ‘Song for Our Daughter’

Michael Kiwanuka – ‘KIWANUKA’

Moses Boyd – ‘Dark Matter’

Porridge Radio – ‘Every Bad’

Sports Team – ‘Deep Down Happy’

Stormzy – ‘Heavy is the Head’

Questo è l'elenco dei nomi e dei dischi in competizione per il Mercury Prize del 2020, che oltre al prestigio assicura un premio in denaro di 25.000 sterline.

A decidere il vincitore darà un panel di giurati (già confermati Annie Mac, Gaz Coombes del SUpergrass, Anna Calvi, Jamie Cullum, Jorja Smith e Tshepo Mokoena).

Ad aggiudicarsi il Mercury Prize nel 2019 era stato Dave con l'album di debutto "Psychodrama" (qui sotto i singoli chene sono stati tratti).

