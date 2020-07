Bon Jovi, nuova canzone: "Do what you can". Ascolta

Dopo essere stati costretti a cancellare il tour mondiale e a posticipare l’uscita dell'album, i Bon Jovi annunciano oggi, giovedì 23 luglio, che il loro nuovo album “2020” verrà pubblicato il 2 ottobre 2020. La band ha pubblicato un nuovo singolo “Do What You Can”, ascoltabile qui.

Qui di seguito la tracklist di “2020”, con gli autori per ogni brano:

Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

Do What You Can (Jon Bon Jovi)

American Reckoning (Jon Bon Jovi)

Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

Story of Love (Jon Bon Jovi)

Let It Rain (Jon Bon Jovi)

Lower the Flag (Jon Bon Jovi)

Blood in the Water (Jon Bon Jovi)

Brothers in Arms (Jon Bon Jovi)

Unbroken (Jon Bon Jovi)