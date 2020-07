Achille Lauro crocifisso sulle Big Babol. E allora?

Non sono contrario alle provocazioni visuali nella musica. Anzi, ne sono stato sempre incuriosito: dal David Bowie vestito da donna sulla copertina di "The man who sold the world" al feto sulla copertina dell'album di debutto di Franco Battiato, dalle foto della busta interna di "For your pleasure" dei Roxy Music, al Marilyn Manson più aggressivo, alle copertine dell'heavy metal più estremo (Impaled Nazarene - avete presente la copertina di "Morbid fate"?); e non parlo solo della musica, anche Maurizio Cattelan mi interessa e mi fa pensare.

Ne ho viste tante, figuriamoci se Achille Lauro mi può impressionare (nel bene e/o nel male). Le sue passerelle sanremesi mi hanno divertito, e mi è piaciuto che Massimiliano Pani in una recente intervista al "Messaggero" l'abbia invitato a proporre canzoni a Mina - un'altra che di provocazioni è maestra, nella vita privata e nell'arte (con la complicità di quegli altri pazzi che sono Luciano Tallarini e Lauro Balletti: basta pensare alle copertine di "Attila", o di "Salomé").

Questa é l’immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito.

Io invece la regalo a tutti voi e come sempre “Me ne frego” pic.twitter.com/Nu675HtJ5W — achilleidol (@AchilleIDOL) July 22, 2020

Quindi, se Achille Lauro ci fa sapere che una sua affissione pubblicitaria è stata "vittima" della "pesante mano della censura delle pubbliche affissioni", non mi scandalizzo ma nemmeno mi indigno: ho imparato da tanto tempo che il modo migliore per far parlare di sé è apparire vittima del sistema. Quindi, sto al gioco e pubblico l'immagine di Achille/Ken di Barbie "crocifisso" sulle Big Babol. Così anche Rockol contribuisce alla diffusione della "provocazione" di Achille Lauro, che grazie a quanti faranno come me riuscirà ad essere conosciuta da un numero di persone molto maggiore rispetto a quello delle persone che avrebbero visto l'affissione in Corso Como a Milano.

Così facciamo il suo gioco? Ma sì. Basta che si capisca che è un gioco, e non una questione di "pesante censura". Suvvia, non esageriamo.

Franco Zanetti