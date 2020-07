Dave Mason (Traffic) rifà "Feelin' alright" - e altre 11 cover della canzone

Dave Mason ha ri-registrato il classico dei Traffic del 1968, inciso con Steve Winwood, Jim Capaldi e Chris Wood per il secondo eponimo album della band di Birmingham. La canzone, che all'uscita non suscitò particolari entusiasmi, nel tempo è diventata un evergreen. Dave Mason, che ne è l'autore, l'ha reincisa (da remoto) chiamando in aiuto Sammy Hagar, Mick Fleetwood, Michael McDonald e i Doobie Brothers, e battezzando la band The Quarantines.

Qui di seguito vi proponiamo la nuova versione di Mason, l'originale dei Traffic, e alcune delle molte cover incise negli anni.

The Quarantines



Traffic



Joe Cocker



Three Dog Night



Rare Earth



Lulu



Fifth Dimension



Grand Funk Railroad



Jackson 5



Isaac Hayes



Paul Weller



Huey Lewis



Riki Maiocchi ("Tu vedi mai cerchi bianchi e neri?", testo italiano di Ettore Carrera e Luigi Menegazzi)