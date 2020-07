TikTok, intesa con Believe Digital

Corre sull'inedito asse Parigi - Pechino l'evoluzione digitale.

E' di oggi la notizia della sigla di un accordo pluriennale di marketing e di distribuzione tra TikTok, controllata dalla cinese Bytedance (di recente assurta agli onori della cronaca sia per le minacce di bando da parte di varie aziende americane, sia per il modello che è mira di palesi progetti di emulazione, e la francese Believe Digital, realtà presente in oltre 40 paesi del mondo e fortemente focalizzata sulla distribuzione digitale (nonchè proprietaria di Tunecore). L'accordo prevede che gli artisti della label e quelli acquisiti su Tunecore diventino oggetto di promozione e progetti speciali su TikTok, e naturalmente include una licenza che copre i diritti di riproduzione delle loro canzoni. Non certo collaterale la parte di analisi, che prevede la condivisione di dati e metriche pregiate tra la piattaforma e l'etichetta.

Tunecore ha lanciato la presenza dei propri artisti su TikTok nello scorso autunno e sono circa 300.000 i brani complesivamente "in rotazione" su TikTok. In merito alla partnership, il fondatore e CEO di Believe Denis Ladegaillerie ha dichiarato: "Siamo elettrizzati di potere rafforzare il nostro accordo di distribuzione con TikTok aggiundedovi una dimensione innovativa. Per gli artisti di Bieleve questa è un'occasione fantastica per incrementare il loro coinvolgimento con il pubblico".

Un'intesa simile era stata siglata mesi addietro tra TikTok e un'altra indie di grandi dimensioni, la Merlin. Emerge forse, quindi, un percorso strategico prestabilito seguendo il quale la piattaforma cinese intende arrivare gradualmente al dialogo ed al business ordinario con l'intera filiera della musica registrata.