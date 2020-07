Dave Grohl, ascolta la prima puntata del podcast 'Dave’s True Stories'

Dopo la versione scritta - sull'account Instagram Dave's True Stories, inaugurato lo scorso mese di marzo, in pieno lockdown da pandemia da Covid-19 - il leader dei Foo Fighters e già batterista dei Nirvana Dave Grohl ha fatto debuttare sul canale YouTube ufficiale della sua band la versione podcast del suo progetto biografico: l'audio di "In Defense of Our Teachers" è stato reso disponibile oggi, mercoledì 22 luglio.

Come si evince dal titolo, Grohl, per l'episodio pilota del suo nuovo progetto, ha scelto di concentrarsi sul corpo docente e sul personale scolatisto delle scuole statunitensi: l'artista, bisogna ricordare, conosce l'argomento molto bene, essendo stata sua madre Virginia insegnante in una scuola pubblica. "Come madre single di due figli, lei ha consacrato senza esitazioni la sua vita al servizio degli altri, sia a casa che al lavoro", ha spiegato l'ex sodale ci Kurt Cobain nel podcast, riferendo dei timori della genitrice in vista della prossima riapertura degli istituti scolasti negli USA, al momento ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid-19: "La maggior parte degli istituti si sta ancora battendo con la mancanza di finanziamenti: come possono mettere in atto la montagna di misure di sicurezza che dovranno essere adottate?".