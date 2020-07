Subsonica, riprogrammato al 2021 il tour club "Microchip temporale"

Il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica è stato riprogrammato alla primavera 2021. I biglietti acquistati per le date precedenti resteranno validi per le nuove date.



GIOVEDÌ 4 MARZO @HALL – PADOVA – SOLD OUT

VENERDÌ 5 MARZO @VOX - NONANTOLA (MO) – SOLD OUT

SABATO 6 MARZO @VOX - NONANTOLA (MO) – SOLD OUT

GIOVEDÌ 11 MARZO @AFTERLIFE - PERUGIA

VENERDÌ 12 MARZO @MAMAMIA - SENIGALLIA (AN)

SABATO 13 MARZO @LIVE CLUB – TREZZO SULL’ADDA (MI) – SOLD OUT

GIOVEDÌ 18 MARZO @COMMON GROUND - NAPOLI

VENERDÌ 19 MARZO @PIN UP - MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)

SABATO 20 MARZO @DEMODÈ - BARI

VENERDÌ 26 MARZO @CAPITOL FIERA – PORDENONE – SOLD OUT

SABATO 27 MARZO @CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

DOMENICA 28 MARZO @BRIXIA FORUM - BRESCIA

MERCOLEDÌ 31 MARZO @ATLANTICO - ROMA

GIOVEDÌ 1 APRILE @ATLANTICO - ROMA

VENERDÌ 2 APRILE @TUSCANY HALL - FIRENZE

MARTEDÌ 6 APRILE @ALCATRAZ – MILANO – SOLD OUT

MERCOLEDÌ 7 APRILE @ALCATRAZ - MILANO

VENERDÌ 9 APRILE @TEATRO CONCORDIA - TORINO

SABATO 10 APRILE @TEATRO CONCORDIA – TORINO – SOLD OUT

DOMENICA 11 APRILE @TEATRO CONCORDIA – TORINO – SOLD OUT

Prevendite autorizzate: Ticketone.it

Durante il lockdown i Subsonica hanno pubblicato “Mentale Strumentale”, il nono album inedito, registrato e completato nel 2004.