AFI dopo l'accordo sul Recovery Fund: 'Governo non dimentichi musica e cultura'

Il presidente di AFI - Associazione Fonografici Italiani Sergio Cerruti (nella foto) ha commentato l'accordo sul Recovery Fund, il piano straordinario da 750 miliardi per rilanciare le economie dei paesi europei più colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 approvato nella primissima mattina di ieri, martedì 21 luglio, dopo un lungo e difficile negoziato con i paesi definiti "frugali" del nord Europa.

"Apprendiamo con piacere che si sia giunti a un accordo sul Recovery Fund. Crediamo si tratti di un sostegno importante per l’economia italiana, ben vengano infatti tutte le misure volte a rilanciare il Paese", ha fatto sapere Cerruti, in una nota: "Confidiamo adesso nell’intervento del Governo a favore del settore della cultura e della musica che con le sue tante professionalità è stato messo a dura prova dall’emergenza. In particolare, il mondo dei produttori ha bisogno di liquidità per ripartire, insieme ai live e alle esperienze che gli italiani vivono grazie alla musica".

"Come avvenuto già in Gran Bretagna dove sono stati stanziati 1,57 miliardi in aiuti al settore, chiediamo al Governo misure adeguate al valore e all’unicità del patrimonio artistico e culturale italiano e quale equo riconoscimento al mondo dell’entertainment, cuore pulsante del nostro Paese, che non merita di essere ulteriormente dimenticato", ha concluso Cerruti.