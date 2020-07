Peter Gabriel in sostegno a un progetto di comunicazione interspecie

Il già frontman dei Genesis - da anni apprezzatissimo artista solista - Peter Gabriel, lo scienziato Vint Cerf e il finanziare Jeremy Coller hanno annunciato l'istituzione, da parte del forum Interspecies I/O, del Coller Prize for Interspecies Conversation, premio da un milione di dollari da destinare alle ricerche nell'ambito della comunicazione interspecie, cioè tra essere umani e animali: lo riferisce Bloomberg. "Oggi, con il machine learning divenuto uno strumento sempre più potente, possiamo iniziare a immaginare di analizzare i segnali dalle interazioni che osserviamo tra le diverse specie nella stessa maniera in cui - per mezzo dell'apprendimento automatico - insegnamo ai computer a tradurre le diverse lingue", ha spiegato Coller, non nuovo a imbarcarsi in progetti filantropici: "La parte più estrema del discorso, davvero estrema è: se dovesse arrivare un alieno, come potremmo interagire con lui?".

"Nessuno ha intenzione di creare un Dottor Doolitte artificiale", ha precisato Coller, che ha spiegato come esista un risvolto commerciale rilevante nell'iniziativa: "La gente spende un sacco di soldi per i propri animali, che restano un grande affare".

Il team di Interspecies I/O include anche la psicologa cognitiva Diana Reiss e il biologo marino Neil Gershenfeld del MIT.