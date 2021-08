La canzone per l'estate di oggi: "Lady Barbara" di Renato dei Profeti

Lady Barbara (1970) - Presa una breve vacanza dai Profeti, tra l’aspettativa e il distacco sindacale, Renato Brioschi si presenta al Disco per l’estate che a sorpresa vince con una canzone melodica, dall’impianto classicheggiante, con tanto di dispiego di archi, arpa e oboe a sostenere tutta la struttura.

Ventidue anni, una netta deviazione dalle matrici beat, Renato dei Profeti, così si presenta, va in testa alle classifiche, con il risultato di colpire la suscettibilità dei suoi compagni, che in sostanza lo estromettono dalla band. Il bel Renato avrà modo di consolarsi, anche con l’omonima pellicola pagata profumatamente, dove a interpretare il ruolo di Barbara è Paola Tedesco, in seguito stellina dei filmetti sexy nazionali: regista è Mario Amendola, un battitore libero del nostro cinema che ha diretto di tutto, da Totò a Mal.

(“Pensiero d’amore”).

“Vedendo Lady Barbara / nel bosco passeggiare / ho pensato subito all’amore. /… Lady Barbara tu sei / l’acqua chiara che / dà sete più che mai. / So che amarti non dovrei / ma il mio cuore, sai / non vive senza te.”

