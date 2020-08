La canzone per l'estate di oggi: "Ho scritto t'amo..." di Franco IV e Franco I

Ho scritto t’amo sulla sabbia (1968) - Duo vocale di discendenza beat, veloce e impalpabile come il passaggio di una meteora, quello dei napoletani Franco IV e Franco I è un sodalizio che dopo un tirocinio nei locali della costa campana tenta la strada del 45 giri, con un solo hit memorabile, “Ho scritto t’amo sulla sabbia”, una delle canzoni più in vista al Disco per l’estate.

Non privo di soluzioni musicali interessanti, il brano rimarrà impresso come un netto segno dei tempi:

“Ho scritto t’amo sulla sabbia / e il vento poco a poco / se l’è portato via con sé. / L’ho scritto poi nel mio cuore / ed è restato lì / per tanto tempo. / Una bambola come te / io l’ho sognata sempre / e no non non l’ho avuta mai… mai.”



Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.