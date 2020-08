La canzone per l'estate di oggi: "Donna Felicità" dei Nuovi Angeli

Donna Felicità (1971) - Frutto della vena più disimpegnata di Roberto Vecchioni (coautore insieme a Renato Pareti) che di lì a poco emergerà come cantautore di prima grandezza, ecco un brano che rinverdisce e conferma il successo conquistato dai Nuovi Angeli un paio di anni prima con “Ragazzina ragazzina”. Anche “Donna Felicità” è una canzone senza nessuna pretesa, se non quella di blandire chi ascolta e divertire all’istante. Qualcuno indica la parentela stretta con il genere musicale ‘usa-e-getta’ in auge negli Usa, la ‘bubble gum music’, che ha negli Ohio Express, 1910 FruitGum Co., Crazy Elephant i suoi profeti.

“Donna Felicità / non ha l’amore! / Donna Felicità / si sente sola / l’accompagneremo noi / ragazzi / a cercare funghi e viole. / Qui ragazzi tutti qui / vediamo chi la sposa… sposa… / Scommettiamo che lo so / a chi darà la rosa… rosa…!!!”

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.