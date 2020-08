La canzone per l'estate di oggi: "Domenica d'agosto" di Bobby Solo

Domenica d’agosto (1969) - Bobby Solo culla una passione smodata per Elvis, in particolare quello più languoroso, sospiroso, ammorbidito degli anni della maturità. Per sostenere la carriera di inesausto macinatore di hit degli anni Sessanta, deve piegarsi alle ragioni dello show-business con un motivetto facoltativo, ma ‘climaticamente’ ineccepibile, abilissimo cioè a trasferire gli umori di una giornata-tipo dell’estate italica.

“Domenica d’agosto / che caldo fa / La spiaggia è un girarrosto, non servirà / bere una bibita / se in fondo all’anima / sogno l’oceano. Splash. / …Sopra lo scoglio c’è / una ragazza che / ride e si tuffa giù. Splash.”

Il profilo più variopinto e divertito di Bobby Solo, che pochi anni prima, da debuttante, aveva portato a Sanremo “Una lacrima sul viso”: meglio questo ballabile con brio, dalle immagini che rimandano alla calura estiva, al bisogno di refrigerio, magari rincorso con una canzonetta da trangugiare come fosse una granita. Splash.



Bonus track: Bobby Solo, "Siesta" (1967)

Bonus track 2: "Una granita di limone" (1968)

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.