La canzone per l'estate di oggi: "Con te sulla spiaggia" di Nico Fidenco

Con te sulla spiaggia (1964) - Nico Fidenco è fin dai primi passi il più efficace dei cantanti estivo-confidenziali: alle spalle una laurea in Giurisprudenza, approda alla canzone con un brano utilizzato dal regista Citto Maselli, di cui è assistente, per la colonna sonora del film “I delfini”, presentato al festival di Venezia del 1960 e interpretato dai giovanissimi Claudia

Cardinale e Tomas Milian. Preferibilmente associato all’idea dell’estate, Fidenco ne azzecca diverse: una è “Con te sulla spiaggia”, agile motivetto senza pretese, se non quella di vellicare la voglia di mare e di estate del bon vivant. Fidenco come uno dei Beach Boys, e il testo non è di quelli con cui Mogol si pavoneggerà.

“No l’altr’anno ho visto come andò / con te sulla spiaggia / con te sulla spiaggia non ci sto. / Se passeggi sotto il sole / poi tutta la spiaggia / poi tutta la spiaggia / si volta e se ne muore / poi tutta la spiaggia / poi tutta la spiaggia guarda te /. Tu lo sai tu lo sai / non sono mai geloso, geloso mai / tu lo sai, tu lo sai / per tutti gli altri mesi mai / ma quando sono con te / al mare, al

mare / son geloso di te. / Se ti vedono nuotare / da tutta la spiaggia / da tutta la spiaggia / si buttano nel mare / da tutta la spiaggia da tutta la spiaggia verso te.



Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.