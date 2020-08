La canzone per l'estate di oggi: "Abbronzatissima" di Edoardo Vianello

Abbronzatissima (1963) - Una canzone che è una cartolina affrancata e inviata agli italiani di ogni età sotto l’ombrellone: Edoardo Vianello la recapita con il suo classico stile lieve e ridente, con una sequenza di rime e di richiami all’estate invincibili, destinati non a caso a passare dai trionfi in classifica e del Disco per l’estate direttamente alla storia del costume. “A-abbronzatissima / sotto i raggi del sole / com’è bello sognare / abbracciato con te… Sulle labbra tue dolcissime / un profumo di salsedine / sentirò per tutto il tempo / di questa estate d’amor. / Quando il viso tuo nerissimo / tornerà di nuovo pallido / questi giorni in riva al mar / non potrò dimenticar…”



Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.