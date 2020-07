Lacuna Coil, un evento live in streaming l'11 settembre

I Lacuna Coil hanno annunciato "Black Anima: Live From The Apocalypse", un esclusivo concerto in streaming che vedrà la band suonare l’intero album "Black Anima" per la primissima volta, e includerà brani mai proposti in sede live e riprese direttamente da dietro le quinte.

La band dichiara:

"Quando il mondo si è fermato, avevamo da poco iniziato a portare 'Black Anima' sui palchi. Sono passati mesi e il desiderio di tornare a suonare la nostra musica non è mai stato cosi forte. Sebbene la pandemia non ci permetta di viaggiare e raggiungere la vostra città, non potrà mai fermarci dall'entrare direttamente nelle vostre case...

Date il benvenuto a Black Anima, Live From The Apocalypse…"

Lo show si terrà venerdì 11 settembre 2020, in diretta dall'Alcatraz Club di Milano, e sarà disponibile solo una volta, live e in streaming, su A-Live.

I biglietti sono disponibili a questo link a partire dalle ore 17:00 del 22 luglio 2020.