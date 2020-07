Festival di Sanremo 2021, prime novità nel regolamento

In un'intervista al settimanale "Sorrisi e Canzoni", Amadeus - confermato direttore artistico dell'edizione 2021 - ha annunciato alcune delle novità del regolamento del Festival, che come già anunciato si terrà dal 2 al 6 marzo del prossimo anno.

Ecco le sue parole:

"C'è 'AmaSanremo, che è un vero esperimento di seconda serata anticipata di Raiuno. Da giovedì 22 ottobre in seconda serata alle 22.45 andranno in onda in diretta da Roma cinque puntate settimanali che avranno lo scopo di far conoscere e poi selezionare i Giovani di Sanremo. In ogni puntata si esibiranno quattro artisti e ci sarà una giuria di tre personaggi televisivi che, assieme alla commissione musicale da me presieduta e al televoto, stilerà una classifica: passano i primi due di ogni puntata. I 10 vincitori parteciperanno il 17 dicembre in prima serata a 'Sanremo Giovani'. Saranno infine otto, con quelli di Area Sanremo, a salire sul palco dell’Ariston. Quest'anno il limite d'età per partecipare è stato fissato a 30 anni.

Giovedì 4 marzo sarà una serata dedicata alla canzone d’autore italiana, non necessariamente legata a Sanremo. Il voto sarà quello dell’orchestra e verrà conteggiato per la classifica".