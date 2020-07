Elon Musk vuole metterci la musica direttamente nel cervello

Neuralink, la start up americana cofondata dall'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, avrebbe sviluppato una speciale interfaccia cerebrale in grado di "trasmettere" la musica direttamente al cervello delle persone, bypassando le orecchie: lo riferisce la testata online TechCrunch.

Secondo le prime indiscrezioni, il progetto - elaborato per "aiutare gli umani a stare al passo con l'intelligenza artificiale avanzata" - consisterebbe nell'impianto di speciali chip, che dovrebbero concretizzarsi sotto forma di "fili" ben più sottili di un capello umano - un grado di raggiungere il cervello, e - in tal modo - di "passare", attraverso il collegamento wireless con un dispositivo esterno, informazioni e contenuti, musica compresa.

L'eventualità - prospettata dallo stesso Musk attraverso il suo canale Twitter ufficiale - seguirebbe una serie di esperimenti già condotti (con successo, a detta della società) su topi e scimmie. Maggiori dettagli sul progetto potrebbero essere rivelati già il prossimo 28 agosto, quando l'imprenditore ha in programma di rivelare ai media i nuovi sviluppi del programma di ricerca.

Fondata da Musk e guidata dall'ad Jared Birchall, Neuralink ha sede a San Francisco, e ha condotto ricerche in collaborazione con l'Università della California. L'obiettivo primario delle ricerca è quello di sfruttare la tecnologia per combattere gli effetti dei disturbi neurologici nei pazienti con gravi limitazioni alla mobilità, che potrebbero trarre beneficio da soluzioni del genere nelle proprie attività quotidiane: l'azienda, tuttavia, starebbe valutando anche applicazioni decisamente più ludiche della nuova tecnologia.

Come notato da diversi osservatori statunitensi, non è chiaro, al momento, se il programma, prima di poter diventare operativo a tutti gli effetti anche solo teoricamente, debba passare al vaglio delle autorità per le implicazione etiche che una soluzione del genere comporterebbe, sia a livello di controllo delle funzionalità che riguardo la sicurezza.