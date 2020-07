Ben Harper (con Rihannon Giddens): una cover di Nick Drake. Ascolta

Ben Harper e Rhiannon Giddens, in una finora inedita collaborazione, hanno pubblicato un duetto su una canzone di Nick Drake, "Black eyed dog" - Harper suona la lap steel guitar, la Giddens il banjo.

Ben Harper:



"Ho sempre desiderato interpretare 'Black eyed dog', ma la canzone, nella sua inquietante perfezione, mi ha sempre intimidito. L'ho affrontata solo grazie alla collaborazione con Rihannon".

"Black Eyed Dog" è stata registrata nel corso di una delle ultime sessions di Nick Drake, nel febbraio del 1974 (il chitarrista morirà nella notte del 24 novembre) e non è inclusa in nesuno dei tre album "classici" della discografia del cantautore: "Five Leaves Left" (1969), "Bryter Layter" (1971) e "Pink Moon" (1972). Sarà pubblicata in "Time of No Reply", una compilation pubblicata nel 1987 su Hannibal Records. Il titolo è ispirato dalla definizione che Winston Churchill diede della depressione. Potete ascoltarla qui di seguito nella versione dell'autore.