Nick Cave, un'anticipazione dal concerto di giovedì 23: "Galleon ship". Guarda

Nick Cave ha reso disponibile un'anticipazione video del concerto che ha tenuto nell'Alexandra Palace di Londra e che verrà trasmesso in streaming, a pagamento, giovedì 23 luglio alle 21: si tratta di un'interpretazione per voce e pianoforte di "Galleon Ship", il brano contenuto nell'album "Ghosteen".





Dopo la trasmissione in streaming il filmato del concerto non sarà più disponibile. Qui le informazioni per l'acquisto del biglietto.