"Fabrizio De André & PFM - Il concerto ritrovato" esce in DVD a settembre

Dal 2 settembre sarà disponibile in DVD e Blu-Ray un’edizione home video che comprende il docu-film di Walter Veltroni (già passato dalle sale e disponibile sulle piattaforme da un mese) e le immagini del concerto di Fabrizio De André con la PFM a Genova nel 1979 (quest'ultimo è già uscito in CD due mesi fa).

L’edizione Home Video tra i contenuti extra propone i video dell’esecuzione di tre brani non presenti nel documentario uscito al cinema, ovvero "Sally", "Maria nella bottega d’un falegname" e "Verranno a chiederti del nostro amore".

All’interno delle confezioni ci sarà un booklet di 20 pagine con le testimonianze di Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Piero Frattari, Guido Harari.