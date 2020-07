Juice WRLD, al numero 1 della Top 200 di "Billboard" da vivo e da morto.

Juice WRLD è il nono artista, fa sapere "Billboard" USA, ad avere raggiunto la vetta della Top 200 degli album prima da vivo e poi da morto.

Il rapper era stato al numero 1 nel marzo del 2019 con "Death race for love", e ci è tornato questa settimana con l'album postumo "Legends never die".

Ecco chi ci era riuscito prima di lui.

John Lennon: due album al numero 1 da vivo ("Imagine", 1971, e "Walls and bridges", 1974) e uno da morto - "Double fantasy" (insieme a Yoko Ono, l'album è accreditato a entrambi e contiene canzoni sia di John sia di Yoko) nel 1980.

Lennon è morto nel 1980.

2Pac: due album al numero 1 da vivo ("Me Against the World", 1995, e "All Eyez on Me", 1996) e tre da morto ("The Don Killuminati—The 7 Day Theory", a nome Makaveli, nel 1996, "Until the End of Time" nel 2001 e "Loyal to the Game" nel 2005).

2Pac è morto nel 1996.

Elvis Presley: nove album al numero uno, di cui quattro sono colonne sonore, da vivo, e uno da morto (la compilaton Elv1s: 30 #1 Hits" del 2002). Elvis è morto nel 1977.

Ray Charles: un album al numero 1 da vivo ("Modern Sounds in Country and Western Music", 1962) e uno da morto ("Genius Loves Company", 2005).

Ray Charles è morto nel 2004.

Johnny Cash: un album al numero 1 da vivo ("Johnny Cash at San Quentin", 1969) e uno da morto ("American V: A Hundred Highways", 2006).

Cash è morto nel 2003.

Michael Jackson: cinque album al numero 1 da vivo, e uno da morto ("This Is It", 2009) - sarebebro due, contando anche "Number Ones".

Jackson è morto nel 2009.

Prince: quattro album al numero 1 da vivo, di cui due con i Revolution, e uno da morto, "The Very Best of Prince", 2016).

Prince è morto nel 2016.

XXXTentacion: un album al numero 1 da vivo ("?", 2018) e uno da morto ("Skins", 2018).

XXXTentacion è morto nel 2018.

Contando anche le militanze nelle band, Kurt Cobain ha avuto con i Nirvana due album al numero uno e due album dopo la morte, avvenuta nel 1994. Janis Joplin ha avuto un album al numero 1 come cantante dei Big Brother & the Holding Company e uno da solista, "Pearl", uscito postumo (è morta nel 1971).

Cinque artisti non sono mai arrivati al numero 1 della Top 200 di "Billboard" da vivi, e ci sono riusciti dopo morti: Jim Croce ("You Don’t Mess Around with Jim", 1974), Selena ("Dreaming of You", 1995), "The Notorious B.I.G." ("Life After Death", 1997, "Born Again", 1999 e "Greatest Hits", 2007), Aaliyah ("Aaliyah", 2001) e David Bowie ("Blackstar", 2016). "Blackstar" fu pubblicato due giorni prima della morte di Bowie e andò al numero uno qualche giorno dopo.