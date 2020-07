Kanye West: le novità, fra politica e musica

Se la famiglia teme che sia bipolare, tutto il resto del mondo è convinto che sia iperattivo: parliamo di Kanye West, che in questi giorni fa parlare molto si sé, principalmente (ma non solo) per ragioni extramusicali.

Dopo il primo comizio, tenuto domenica 19 luglio, del quale vi abbiamo riferito qui, la corsa alla presidenza degli Stati Uniti di Kanye ha subìto una battuta d'arresto, perché non è riuscito a consegnare in tempo le 10.000 firme necessarie per poter partecipare al ballottaggio nella Carolina del Sud.

Nel frattempo, ha annunciato il nome del suo vicepresidente designato: nientemeno che Jay-Z (e non la predicatrice del Wyoming Michelle Tidball, come sembrava deciso gioni fa). Al momento, Jay-Z non ha comunicato niente in proposito.

La candidatura a presidente degli USA di Kanye West continua a sembrare ai più una spacconata, ma evidentemente c'è chi, per la serie "non si sa mai", si sta portando avanti: il Museo delle Cere di Madame Tussaud di Londra ha già fatto realizzare una testa in argilla di Kanye, preparandosi all'evenienza di doverla esporre (insieme a un manichino con il resto del corpo) in caso di - improbabile, ma lo dicevano anche di Donald Trump - elezione a POTUS (President Of the United States) del rapper.

Il quale, sul fronte della sua professione abituale, ha confermato che venerdì 24 darà alla nazione il suo nuovo album, "DONDA", come già anticipato giorni fa : la tracklist di 20 titoli pubblicata in un tweet l'altro giorno è ora stata sostituita da una nuova e diversa, di soli 12 pezzi

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

che non include il singolo di recente pubblicazione "Wash Us in the Blood", ma comprende "New body", una canzone con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign che era stata esclusa all'ultimo momento da "Jesus is King".