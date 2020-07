Giornali musicali: "Q" chiude, dopo 34 anni

Un altro giornale musicale chiude: è il mensile britannico "Q", il cui primo numero uscì nell'ottobre del 1986, con Paul McCartney in copertina, e cesserà le pubblicazioni con il numero in uscita il 28 luglio.

Era stato fondato da Mark Ellen e David Hepworth, secondo i quali i giornali musicali allora esistenti non rivolgevano sufficienti attenzioni a un nuovo pubblico, quello di chi acquistava i compact disc.

La rivista era caratterizzata da una grafica molto curata e da lunghe e dettagliate interviste, ma anche da una serie di rubriche di approfondimento e da un'ampia sezione di recensioni di dischi - sia novità, sia ristampe in CD di album originariamente usciti in vinile.

In un tweet, il direttore Ted Kessler ha scritto:

"La pandemia ci ha stroncati, e non ci sono altre cause".

Nel suo ultimo editoriale scrive:

"Durante tutta la mia gestione abbiamo fatto tutto il necessario per rimanere a galla in un mercato estremamente difficile. Il Covid-19 ha cancellato questi sforzi. Mi scuso moltissimo per non essere riuscito a tenere a galla 'Q'".

Due mesi fa, l'editore Bauer Media aveva messo sotto osservazione tutte le riviste del suo portfolio, mentre le vendite in edicola e gli introiti pubblicitari diminuivano a causa della pandemia e del lockdown, che, aveva spiegato il manager Chris Duncan, avevano accelerato ulteriormente una tendenza negativa che già affliggeva l'industria editoriale.

La tiratura del mensile, che nel 2001 aveva toccato un picco superiore alle 200.000 copie (molte delle quali vendute all'estero), era scesa a poco più di 28.000 copie, insufficienti a coprire le significative spese di produzione e stampa.

(Dopo la copertina, il commento di Franco Zanetti)

Possiedo ancora il primo numero di "Q", che acquistai alle Messaggerie Musicali di Milano, nel reparto della libreria internazionale. Era costoso, anche per via del sovrapprezzo dell'importazione, ma valeva la spesa: c'era tanto da leggere, e soprattutto ci si trovavano contenuti imparagonabili a quelli offerti dalle riviste di musica italiane - e anche internazionali, come i settimanali britannici "Melody Maker" e "New Musical Express" e il quindicinale statunitense "Rolling Stone". Certo, c'era il problema della lingua, che spesso non era di facilissima comprensione, perché ricorreva abbondantemente ad espressioni gergali e modi di dire tipicamente inglesi; ma anche se si faticava un po' a capire tutto, lo sforzo era giustificato. L'appuntamento mensile con "Q" era non solo obbligatorio per chi scrivesse di musica, o ne fosse appassionato, ma era anche atteso con ansia, perché in quel giornale si leggevano informazioni originali, approfondite, autorevoli. E le recensioni delle riedizioni in CD degli album erano una vera guida alla riscoperta di dischi imprescindibili.

Ho continuato ad acquistare "Q" regolarmente, conservando ogni numero, per molti anni: direi almeno un paio di decenni (e purtroppo buona parte della mia collezione, accuratamente conservata, è andata perduta per un allagamento del mio archivio).

Avevo però smesso di acquistarlo quando la formula editoriale si era spostata da quello che più mi interessava - il pop e il rock classici, quelli degli anni Sessanta e Settanta - a un mix che a mio gusto dedicava troppo spazio a fenomeni passeggeri (quelli che da sempre caratterizzano il mercato discografico britannico, incline agli innamoramenti e altrettanto facile ai disamoramenti), e a movimenti musicali più seguiti da un pubblico giovanile.

Lo sostituii, con soddisfazione, con un altro mensile, "Mojo", che aveva iniziato le pubblicazioni nel 1993, che era ed è ancora esplicitamente dedicato al rock classico, e soddisfaceva (come tuttora soddisfa - spero che non chiuda anche quello!) le mie curiosità sulla storia del pop e del rock del passato, con servizi dettagliatissimi, interviste molto accurate anche con personaggi minori, e un corredo fotografico eccellente. E ampie recensioni di box, cofanetti, expanded editions.

Anche "Mojo" è, economicamente parlando, un investimento mensile (supera i dieci euro in edicola), ma di solito per leggerlo tutto per intero mi occorre una settimana almeno. Value for money. Finché dura...

(fz)