Metallica: questa notte alle 2 in streaming un concerto del 2006

Non è un concerto qualsiasi, quello che i Metallica ripropongono stanotte (la notte fra lunedì 20 e martedì 21) alle 2 in streaming, per la loro serie #MetallicaMondays.

E' una delle date del tour del 2006 in celebrazione di "Master of Puppets", e si è tenuto il 6 giugno del 2006 alla Waldbühne di Berlino. In quell'occasione i Metallica hanno suonato per intero l'album "Master of Puppets", dall'inizio alla fine, e hanno presentato l'allora inedita "The new song" - che poi non fu inclusa in "Death magnetic".

Sotto la finestra video nella quale potrete assistere al concerto è riportata la scaletta del concerto.

Setlist:

Motorbreath

Fuel

Wherever I May Roam

The New Song

The Unforgiven

Battery

Master of Puppets

The Thing That Should Not Be

Welcome Home (Sanitarium)

Disposable Heroes

Leper Messiah

Orion

Damage, Inc.

Bis:

Sad But True

Nothing Else Matters

One

Enter Sandman

Bis 2:

Commando feat. Avenged Sevenfold (covert dei Ramones)

Seek & Destroy