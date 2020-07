Cindy Blackman Santana (moglie di Carlos): il nuovo album uscirà a settembre

Si intitolerà "Give the drummer some" e uscirà il 18 settembre il nuovo album di Cindy Blackman Santana, moglie del leggendario chitarrista e batterista/percussionista piuttosto apprezzata e di grande esperienza (ha lavorato fra gli altri con Lenny Kravitz, Ron Carter, Bill Laswell, Joss Stone, Buster Williams), con una dozzina di album all'attivo.

Cindy era in tour con Carlos Santana quando quest'ultimo, il 9 luglio del 2010, le ha proposto di sposarlo sul palcoscenico, al termine di un assolo di batteria (i due hanno celebrato le nozze pochi mesi più tardi).

Il singolo di lancio dell'album - al quale hanno contribuito John McLaughlin, Kirk Hammett e Vernon Reid, e anche Carlos in otto brani) si intitola "She's got it goin'"; qui di seguito il video, seguito da quello di "Imagine"; più sotto la tracklist.

Track Listing:

1. Imagine (Featuring Carlos Santana)

2. We Came To Play (Featuring John McLaughlin)

3. She’s Got It Goin’ On

4. Miles Away

5. Everybody’s Dancin’ (Featuring Carlos Santana)

6. Velocity

7. I Need A Drummer

8. Superbad (Featuring John McLaughlin)

9. You Don’t Wanna Breaka My Heart (Featuring Carlos Santana)

10. Evolution Revolution (Featuring Kirk Hammett & Vernon Reid)

11. Change Is In Your Hands (Featuring Vernon Reid)

12. Dance Party (Featuring Carlos Santana)

13. Fun Party Splash (Featuring Carlos Santana)

14. Social Justice (Featuring Carlos Santana)

15. Twilight Mask (Featuring Carlos Santana)

16. Mother Earth

17. Black Pearl (Featuring Carlos Santana & Vernon Reid)