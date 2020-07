Yo La Tengo, cinque nuovi brani in cinque giorni. Ascolta

La band di Hoboken ha lanciato la scorsa settimana una nuova pagina Bandcamp sulla quale ha pubblicato, giorno dopo giorno, cinque nuove canzoni, ora raccolte sotto il titolo "We Have Amnesia Sometimes".

"James and Ira demonstrate mysticism and some confusion holds (Monday)"

“Georgia thinks it's probably okay (Tuesday)”

“James gets up and watches mourning birds with Abraham (Wednesday)”

“Georgia considers the two blue ones (Thursday)”

“Ira searches for the slide, sort of (Friday)"





I brani sono stati registrati dagli Yo La Tengo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio "a distanza", nel periodo del lockdown.