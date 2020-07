Tommaso Paradiso, tour posticipato: le nuove date (e una nuova canzone)

Così come il ‘Sulle Nuvole Tour’, anche l’uscita del nuovo disco di Tommaso Paradiso è programmata nei primi mesi del prossimo anno e sarà anticipata dalla pubblicazione di un brano inedito in arrivo alla fine di questa estate.

il tour nei palazzetti dell'ex leader dei Thegiornalisti è stato posticipato alla primavera del 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, ulteriori informazioni su vivoconcerti.com

Ecco il calendario aggiornato:

Giovedì 15 aprile 2021 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 18 aprile 2021 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

Giovedì 22 aprile 2021 - Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 26 aprile 2021 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile 2021 - Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 30 aprile 2021 - Torino @ Pala Alpitour

Domenica 2 maggio 2021 - Napoli @ PalaPartenope

Sabato 8 maggio 2021 - Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 11 maggio 2021 - Catania @ PalaCatania

Bari @ PalaFlorio - da definire