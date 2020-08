Scialpi e Scarlett vincono il Festivalbar 1988 con "Pregherei"

La canzone vincitrice dell'edizione del Festivalbar del 1988 è stata "Pregherei" di Scialpi e Scarlett.

Erano in gara anche:

Tullio De Piscopo - "Andamento lento"

Andrea Mingardi - "E la radio va"

Novecento - "Broadway"

Raf - "Svegliarsi un anno fa"

Steve Rogers Band - "Alzati la gonna"

Betti Villani - "De nuevo tu"

Fiorella Mannoia - "Il tempo non torna più"

Umberto Tozzi - "Immensamente"

Luca Carboni - "Vieni a vivere con me"

Eros Ramazzotti - "In segno d'amicizia"

Jovanotti - "Gimme Five"

Ciao Fellini - "La mia banda suona il rock"

Ivano Fossati - "Questi posti davanti al mare"

Teresa De Sio - "Dammi spago"

Stadio - "Bella più che mai"

Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.