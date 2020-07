Blink-182: una collaborazione con lo scomparso Juice WRLD, e nuova musica in arrivo

Travis Barker dei Blink-182 ha rivelato, in un'intervista, che la band ha nel cassetto una collaborazione con il rapper Juice WRLD, morto alcuni mesi or sono.

Il batterista, sostenendo di essere "viziato" in fatto di collaborazioni ("ho lavorato con quasi tutti quelli con cui avrei voluto farlo, tranne che con Prince"), ha detto:



"C'è una collaborazione Blink-Juice che non è ancora stata pubblicata, ma sta per esserlo" ha buttato lì Barker. "Penso che uscirà sia su un disco dei Blink-182 sia su un progetto solista di Andrew Watt".

Watt è il musicista e produttore che ha collaborato con la band in "Nine", e ha al suo attivo anche un paio di collaborazioni con Juice WRLD (per "Fast", in "Death race for love", e per "Jet lag" e "hard work pays off", in "Wrld on drugs").



"Non è entrata nell'ultimo album, ma non andrà perduta. Mi fa piacere l'idea che ci sarà ancora della musica di Juice in giro".



Del brano, Barker aveva già parlato in un'intervista a "Billboard":



"C'è una canzone che ha come titolo provvisorio 'Paris', ed è un gran pezzo. E' un beat che avevo fatto per Juice WRLD, e che si è evoluto in un pezzo per i Blink".



Il batterista ha anche aggiunto che la band ha un nuovo brano, intitolato "Quarantine", che uscirà "molto, molto presto. Stiamo mettendo insieme un EP, che speriamo uscirà alla fine dell'estate".