Spagna vince il Festivalbar 1987 con "Dance dance dance"

La canzone vincitrice dell'edizione del Festivalbar del 1987 è stata "Dance dance dance" di Spagna

Erano in gara anche:

Vasco Rossi - "C'è chi dice no"

Edoardo Bennato - "Ok Italia"

Sabrina - "Boys (Summertime Love)"

Mango - "Bella d'estate"

Alberto Fortis - "Qui la luna"

Via Verdi - "You and Me"

Grazia Di Michele - "Sha la la"

Den Harrow - "Tell Me Why"

Enrico Ruggeri - "Non finirà"

Patty Pravo - "Contatto"

Garbo - "Extragarbo"

Meccano - "Extra"

Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.