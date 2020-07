KISS: riprogrammata al 2021 la data all'Arena di Verona

Dopo l'interruzione causa pandemia del tour d'addio iniziato lo scorso anno, che avrebbe dovuto toccare l'Italia il 23 luglio 2020, i KISS hanno annunciato la riprogrammazione del loro tour. L’unica data italiana in cartellone sarà recuperata il 12 luglio 2021 sempre all'Arena di Verona.

Paul Stanley:



“Stiamo aspettando, ma siamo pronti. Quando ci verrà detto che tutti saranno al sicuro e la pandemia sarà conclusa, scuoteremo il mondo con i nostri concerti come non abbiamo mai fatto fino ad ora!”.

Gene Simmons:



“Non vediamo l’ora che questa pandemia finisca e che tutti siano al sicuro! Suoneremo per tutti voi e per noi! Ci vediamo in Europa”.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Qui per ulteriori informazioni.

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.