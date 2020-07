"Help!" dei Beatles compie 55 anni: fu pubblicata su 45 giri in Gran Bretagna il 23 luglio del 1965 (negli USA il 19 luglio, ma noi facciamo riferimento alla discografia ufficiale britannica).

Il singolo raggiunse la prima posizione sia nella classifica inglese (dove rimase per quattro settimane) sia in quella USA. In Italia il 45 giri ebbe un buon successo ma non andò oltre la terza posizione in classifica.

I Beatles suonarono dal vivo il brano solamente in 31 occasioni ufficiali, tra le quali anche la quarta e ultima esibizione all'Ed Sullivan Show il 14 agosto del 1965.

Dopo la versione originale, vi portiamo alla scoperta delle cover più interessanti.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)