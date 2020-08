Gianni Bella vince il Festivalbar 1976 con "Non si può morire dentro"

La canzone vincitrice del Festivalbar 1976 è stata "Non si può morire dentro" di Gianni Bella

Erano in gara anche:

Marcella con "Resta cu'mme"

La Bottega dell'Arte con "Amore nei ricordi"

Mia Martini con "Che vuoi che sia... se t'ho aspettato tanto"

Julio Iglesias con "Se mi lasci non vale"

Chrisma con "Amore"

Le Orme con "Canzone d'amore"

Riccardo Cocciante con "Margherita"

Pooh con "Linda"

Renato Zero con "Madame"

Franco Simone con "Tu... e così sia"

Riccardo Fogli con "Mondo"

Umberto Tozzi con "Donna amante mia"

Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.