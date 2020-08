Mia Martini e Marcella vincono il Festivalbar 1973 con "Minuetto" e "Io domani"

Le canzoni vincitrici del Festivalbar 1973 sono state ex aequo "Minuetto" di Mia Martini e "Io domani" di Marcella

Erano in gara anche:

Alunni del Sole con "E mi manchi tanto"

Dik Dik con "Storia di periferia"

Flora Fauna & Cemento con "La nostra piccola canzone"

Formula 3 con "La ciliegia non è di plastica"

Nomadi con "Un giorno insieme"

Orchestra Spettacolo Casadei con "Ciao mare"

Le Orme con "Felona"

Adriano Pappalardo con "Come bambini"

I Romans con "Caro amore mio"

Patty Pravo con "Pazza idea"

Pooh con "Io e te per altri giorni"

I Vianella con "Fijo mio"

Johnny Dorelli & Catherine Spaak con "Una serata insieme a te"

Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.