Mia Martini vince il Festivalbar 1972 con "Piccolo uomo"

La canzone vincitrice del Festivalbar 1972 è stata "Piccolo uomo" di Mia Martini

Erano in gara anche:

Adriano Pappalardo con "È ancora giorno"

Dik Dik con "Viaggio di un poeta"

Gens con "Per chi"

Marcella con "Sole che nasce, sole che muore"

Delirium con "Haum!"

Pooh con "Nascerò con te"

I Profeti con "Prima notte senza lei"

Osanna con "Canzona (there will be time)"

Nuovi Angeli con "Singapore"

Formula 3 con "Sognando e risognando"

Nuova Idea con "Mister E. Jones"

Fabrizio De André con "Un chimico"

Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.