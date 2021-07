Bobby Solo vince il Festivalbar 1964 con "Credi a me"

La canzone vincitrice del Festivalbar 1964 è stata "Credi a me" di Bobby Solo.

Erano in gara anche:

Gene Pitney con "Chi vede te (Take Me Tonight)"

Fabrizio Ferretti con "Perché l'ho fatto"

Robertino con "Un paio di giorni"

Catherine Spaak con "L'esercito del surf"

Andrea Lo Vecchio con "Dorme la città"

Les Surfs con "E adesso te ne puoi andare (I only want to be with you)"

Pilade con "Ciao ciao ciao (Bye Bye Love)"

Paki & Paki con "Ragazzi come noi"

An'Neris con "Dov'ero"

Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.