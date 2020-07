Addio a Emitt Rhodes

Emitt Rhodes, cantautore statunitense, è morto all'età di 70 anni; la sua scomparsa è stata confermata dall'ultima etichetta per la quale ha inciso un album, nel 2016. Sono ancora da confermare le circostanze del decesso, ma sembra che l'artista sia morto nel sonno.

Rhodes era nato a Decatur, in Illinois; aveva esordito discograficamente con i Merry-Go-Round, ricordati per la psichedelica "Live".

E' con il suo primo album da solista, uscito nel 1970, che Rhodes si è guadagnato un posto nella storia del rock: l'album, eponimo, che uscì su etichetta Dunhill, era stato registrato su un Ampex a quattro piste nel garage dei genitori di Emitt. All'epoca questo fu considerato un gesto pionieristico, e Rhodes fu consegnato così a uno status di culto per una generazione di artisti "indie".

Dopo l'album "Farewell to Paradise" (1973) Rhodes lasciò l'attività artistica e andò a lavorare in discografia come produttore e fonico.

Il nome di Rhodes aveva avuto un ritorno di notorietà quando il regista Wes Anderson aveva incluso la sua "Lullaby" nella colonna sonora del film "I Tennenbaums"

Nel 2016 Emitt Rhodes aveva pubblicato "Rainbow ends", il suo primo nuovo album in 40 anni, con la partecipazione di ospiti come Richard Thompson, Susanna Hoffs, Jason Falkner, Jon Brion e Aimee Mann.