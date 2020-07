Kanye West, candidato alla presidenza USA, nel primo comizio: "Marijuana legale e gratuita"

La candidatura di Kanye West come Presidente degli Stati Uniti per le elezioni 2020 ha fatto qualche passo avanti, a dispetto delle complicazioni burocratiche, come vi abbiamo riferito qui, e ieri domenica 19 luglio il rapper ha tenuto il suo primo comizio a North Charleston, nella Carolina del Nord, all'Exquis Event Centre. Il comizio è stato un monologo di oltre un'ora - chi c'era lo riferisce come "aggressivo, a volte incoerente" - durante il quale ha cercato di spiegare la sua posizione politica e il suo programma elettorale.

Kanye, che indossava un giubbotto antiproiettile e aveva la testa rasata, ha esordito dicendo "2020". Peccato che l'organizzazione non fosse impeccabile: sul palco non c'erano podio né microfono, e il candidato ha dovuto urlare per farsi sentire.

Durante il suo discorso Kanye ha fatto intervenire alcune persone, per chiedere loro quali fossero gli argomenti che ritenevano più importanti. Quando una donna ha detto che i social media fanno il lavaggio del cervello ai bambini, Kanye ha replicato che le prescrizioni mediche di droghe "legali" stanno alterando la percesione della realtà da parte della società.

Vantandosi del prorpio (dichiarato) quoziente d'intelligenza di 132, ha spiegato di essere andato in ospedale per cercare rimedio a un problema:



"Il mio cervello è troppo grande per essere contenuto nella mia scatola cranica".



In uno dei passaggi più emotivi del comizio, Kanye ha pianto ricordando che quando sua moglie Kim Kardashian rimase incinta per la prima volta lui avrebbe voluto che abortisse, e che se non gli fosse comparso Dio avrebbe permesso che suo figlio venisse assassinato.

Here’s Kanye crying and screaming “I almost killed my daughter.”#KanyeWest pic.twitter.com/NT3t5tStW3 — AJ (@keepgrinding914) July 19, 2020

Quando una ragazza gli ha chiesto quale sia il suo punto di vista sull'aborto, e in particolare sulla cosiddetta "pillola del giorno dopo", Kanye ha dichiarato di non essere contrario, ma ha sostenuto che l'America deve fare di più per le donne incinte, e ha proposto che a ogni donna in attesa di un figlio lo Stato consegni un milione di dollari per portare a termine la gravidanza (risate in platea).



Prima della fine del comizio Kanye ha anche esortato i suoi sostenitori a smetterla di guardare video porno e ha detto che, se sarà eletto, la marijuana sarà legale e gratuita.

L'incontro si è chiuso in modo disordinato dopo alcune considerazioni sull'interpretazione della Bibbia, e Kanye è uscito dal Center fra applausi e "booo" di disapprovazione.



Le possibilità concrete che Kanye West arrivi a una candidatura sono ancora incerte, in considerazione del fatto che i termini per formalizzarla sono già scaduti in molti Stati, e il rapper potrebbe essere soltanto un candidato "write-in" - cioè il cui nome va scritto per esteso sulla scheda, e non segnato con una crocetta. Ma nel circolo ristretto di Kanye ci sono perplessità e preoccupazione: alcuni temono che il rapper stia attraversando una fase bipolare.

Nel frattempo, come abbiamo già scritto, è stata annunciata l'uscita di un nuovo album di Kanye West, che dovrebbe intitolarsi "Donda".