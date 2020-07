Bob Marley, il concerto tributo di Ziggy: video

All'interno del programma di celebrazioni per il 75 ° compleanno di Bob Marley, il figlio Ziggy ha tenuto uno show in streaming: un'ora e 12 classici del padre, nato lo scorso 6 febbraio: nel 1945. In scaletta classici come "One love", "Get Up, Stand Up", "Redemption Song" ed "Exodus" e brani meno noti come "Them Belly Full (But We Hungry)".

Marley morì l'11 maggio 1981 per le metastasi al cervello causate da un melanoma non curato. Ecco il video e la scaletta del concerto

SETLIST