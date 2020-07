Achille Lauro, nel nuovo album ci sono anche gli Eiffel 65

Un nuovo dettaglio su "1990", l'album di cover di Achille Lauro in uscita venerdì prossimo, 24 luglio: nella rilettura di "Blue (Da Ba Dee)" saranno presenti anche gli autori, i torinesi Eiffel 65, che con la canzone divennero delle superstar internazionali tra il '99 e il 2000. Ecco il post di Achille Lauro con l'annincio

Il trio torinese arrivò a vendere tre milioni di copie vendute dell'album "Europop" solo negli Stati Uniti, dove "Blue (Da Ba Dee)" arrivò al 6° posto: fu la posizione più alta in classifica americana di una canzone italiana dal 1962. L'anno scorso venne diffuso un mini-documentario di Vice sulla storia della canzone.

Caricamento video in corso Link

Il gruppo si sciolse nel 2005, dopo una partecipazione a Sanremo e le tensioni tra Maurizio Lobina e eGianfranco Randone, in arte Jeffrey Jay, con Gabry Ponte, per riformarsi come poi Eiffel 65: quest'estate avrebbero dovuto suonare assieme ai Vengaboys in un tour revival. Recentemente la canzone è stata usata da Shiva per "Auto blu" e remixata dal DJ australiano Flume.

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Ecco la tracklist di 1990

1990 (Back to dance)

Scat Man

Sweet Dreams (Are Made Of This)

You and Me

Summer's Imagine

Blu

I wanna be an illusion