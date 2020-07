R.E.M., un documentario sui tre leggendari concerti al Castello di Stirling nel '99

Nel luglio 1999, i R.E.M. erano in tour per la prima volta dopo 4 anni, dopo la pubblicazione di "Up": in Italia suonarono allo Stadio Dall'Ara di Bologna con Wilco, Suede e Afterhours. Tra le date memoraboli ci furono le tre, dal 19 al 21 luglio, in uno dei monumenti più grandi e importanti della Scozia, lo Stirling Castle. La band concesse il permesso di girare un documentario che racconta l'impatto di un concerto sulla comunità di Stirling.

Il film venne pubblicato nel 2003, come bonus sul DVD di Perfect Square. 21 anni dopo quei concerti viene mostrato in rete per la prima volta: "A Stirling Performance" sarà disponibile da questa sera fino al 21 luglio, con l'aggiunta di un'intervusta con i registi del documentario, Debbie Hogan e Andy Cronk:

Abbiamo pensato che sarebbe stato impossibile per una città come Stirling non essere influenzata dalla presenza dei R.E.M. e abbiamo iniziato a parlare di come questo avrebbe reso grande film, su come i B&B, i pub, i negozi e un sito storico come Stirling Castle avrebbero affrontato tutto

Ecco il documentario:

La scaletta della prima sera

SETLIST

Lotus

What's the Frequency, Kenneth?

The Wake-Up Bomb

Suspicion

Daysleeper

Electrolite

The Apologist

Half a World Away

Everybody Hurts

Sweetness Follows

The Great Beyond

The One I Love

At My Most Beautiful

Find the River

Losing My Religion

Pop Song 89

Walk Unafraid

Man on the Moon



BIS #1