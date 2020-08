Music Biz Cafe Summer: radio e TV verso il futuro

La musica alla radio e in TV non ha mai goduto di così tanta attenzione, benché oggi la fruizione di canzoni e di contenuti relativi a band e artisti sia veicolata anche attraverso canali alternativi come piattaforme streaming e social. Cosa bisognerà aspettarsi per i prossimi anni dall'etere e dal piccolo schermo? Rockol, per Music Biz Cafe, ne ha parlato con l'ad di RadioMediaset Paolo Salvaderi e con il direttore di VH1 Italia Luca De Gennaro.

Salvaderi ha dichiarato:

"Non abbiamo la presunzione né l'obbiettivo di andare a competere su dei mercati globali basati su un modello a pagamento - penso a Google, Amazon, Spotify - che vivono grazie alle sottoscrizioni. Noi abbiamo un modello advertising driven, che trae la propria alimentazione economica dalla pubblicità e dai clienti: essendo un polo radiofonico, nel nostro dna c'è la selezione musicale e dei contenuti qualificati: il nostro obbiettivo è quello di dare all'utente dei canali precostituiti - per tema, per genere, per modalità o fasce di età - più vicine alle digital radio che ai broadcaster puri".

De Gennaro ha spiegato: