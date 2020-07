Kanye West, in arrivo il nuovo album "Donda"

Una settimana fa, Kanye West ha condiviso “Donda”, un nuovo brano. Pare che la canzone, dedicata alla madre, sia anche il titolo di un nuovo album, in uscita già la prossima settimana, il 24 luglio. Il rapper ha twittato e poi cancellato un annuncio, con una foto di una tracklist di 20 brani.

Tra le canzoni, anche “Wash Us in the Blood”, collaborazione con Travis Scott che Kanye aveva annunciato per un nuovo album che sarebbe dovuto intitolarsi "God's country". Non è chiaro se "Donda" sia lo stesso progetto con un nuovo nome, o un nuovo progetto. L'album segue i due progetto del 2019, "Jesus Is King" e "Jesus Is Born".Kanye Omari West, la madre di Kanye, era nata il 12 luglio 1949 e venuta a mancare nel novembre 2007. La sua voce è presente nel pezzo, mentre recita il testo di “Sound Of Da Police” di KRS-One.

Intanto, sembra continuare la sua campagna per candidarsi alle elezioni presidenziali di novembre, nonostante voci interne dallo staff abbiano parlato di ritiro. Nella giornata di ieri, Kanye ha twittato una richiesta ai suoi fan per supporto: firmare per farlo apparire sulla scheda elettorale nela Carolina del Sud.