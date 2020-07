Sanremo, FIMI: "In sala stampa votino solo i giornalisti musicali"

All'indomani dell'ufficializzazione del prossimo Festival di Sanremo - condotto da Amadeus con Fiorello dal 2 al 6 marzo - si inizia a parlare già dei meccanismi e in particolare del ruolo della Sala Stampa, determinante nelle ultime due edizioni nel decretare la vittori di Mahmood (2019) e Diodato (2020).

Sul Corriere della Sera intervene la FIMI. L'assocazione di categoria dei discografici e delle major chiede - nelle parole del CEO Enzo Mazza - di far votare sì la stampa, ma limitando il voto a chi scrive effettivamente di musica. Nel Roof dell'Ariston - luogo dove tradizionalmente è collocata la sala stampa - sono infatti presenti testate nazionali e locali rapooresentate da diverse centinaia di giornalisti che si occupano di musica, TV, politica, gossip e costume. Negli ultimi anni, ogni testata accreditata aveva diritto a due giornalisti votanti.

"Chiediamo che a votare le canzoni sia chi si occupa di musica durante tutto l’anno", ha dichiarato Enzo Mazza ad Andrea Laffranchi. "Dalla sala stampa dovrebbe emergere un voto tecnico sui brani. Con il meccanismo attuale, invece, hanno diritto di voto anche professionisti e testate che si occupano di tv e costume"

Su Twitter, risponde alla proposta Dario Giovannini, vice presidente dell'altra associazione di categoria PMI, che riunisce le etichette indipendenti.

Solo fimi, noi indipendenti @PMI_Italia non siamo d’accordo. Il peso della sala stampa per noi resta fondamentale per la classifica sanremese e non va modificato. — dario giovannini (@dariogiovannini) July 18, 2020

Giovannini poi, in altri due tweet, pone la questione di come si distinguerebbero i giornalisti votanti da quelli non votanti: "Mi sembra un non problema. Se un giornalista ha le credenziali è giusto che voti. non va ridimensionato il peso del voto della sala stampa. Anche grazie all’impatto della salast molti progetti sono decollati" e poi ancora "I criteri di selezione sono fondamentali. Per me se sei un giornalista musicale voti, indipendentemente dalla testata. Se sei un giornalista di costume, tv, politica non voti. La domanda è, sarebbe possibile questa distinzione?"

Qua il commento del direttore Franco Zanetti.