Queen, in arrivo un libro fotografico ufficiale con scatti inediti

Uscirà ad ottobre e costerà 55 sterline: è il "Coffee table book" ufficiale della band di Freddie Mercury, firmato da Neil Preston. I testi sono di Brian May e Roger Taylor: la band ha collaborato attivamente alla creazione e al progetto di

"Queen: The Neal Preston Photographs", in uscita per Reel Art Press. Il libro contiene 300 scatti con backstage, live dietro le quinte e outtake molte delle quali inedite del periodo '77-86.

Preston ha seguito la band in tour in Sud America nel 1981, al Live Aid nel 1985, e l'ultimo tour con Freddie Mercury nel 1986, tra gli altri. Brian May ha commentato: "Neal ha il talento, l'abilità, di essere sempre nel posto giusto al momento giusto". Suo, infatti è uno dei più famosi scatti di Freddie Mercury, in controluce a Wembley durante il Live Aid.